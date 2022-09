Die magische Musik von Sir Elton John und Hans Zimmer

Der Oscar-prämierte Soundtrack von Filmmusik-Legende Hans Zimmer prägt nun schon seit 27 Jahren den weltweiten Erfolg des Zeichentrickfilms „Der König Der Löwen“: Afrikanische Rhythmen und Klänge, gepaart mit monumentalen, epischen Melodien. Hinzu kommen die ergreifenden Hits von Sir Elton John: „Hakuna Matata“, „Circle of Life“ und „Can You Feel the Love Tonight“, bleiben nicht nur Fans im Ohr, sondern jedem, der diesen Film einmal gesehen hat. Mit kaum einem anderen Film- Soundtrack verbinden ganze Generationen so viele persönliche Emotionen und Erinnerungen wie mit Disneys „König der Löwen“. Die Geschichte des Löwenjungen Simba, der sich auf die Suche nach seinem Platz im ewigen Kreislauf des Lebens macht und mit der Kraft der Freundschaft alle Gefahren und Widrigkeiten überwindet, erzählt eine archaische Grundstruktur, die über Generationen hinweg fasziniert. Der Musicalwelterfolg, basierend auf dem Film und erweitert um eine große Anzahl neuer Songs, führte zu einem unbeschreiblichen Run auf die begehrten Tickets. Die zusätzlichen Kompositionen, die sich perfekt in die ikonischen Filmsongs einfügen, haben bis heute, 20 Jahre nach der Premiere, ihre Magie beibehalten.

Animiert wird dieses emotionsreiche, klangvolle Erlebnis von Video-Clips, die die Zuschauer direkt in die afrikanische Savanne entführen. Majestätische Löwen, urtümliche Elefanten, elegante Leoparden und natürlich das Warzenschwein Pumba und das Erdmännchen Timon illustrieren farbenreich den ewigen Kreislauf des Lebens.

Weitere Infos unter: www.cofo.at

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf Tickets für "König der Löwen - The Music Live in Concert"

Wann: Donnerstag, 23. März 2023, 20 Uhr

Wo: Stadthalle Graz, Messeplatz 1, 8010 Graz

Karten erhältlich in allen Kleine-Zeitung-Büros, unter Tel. (0316) 871 871 11 oder online unter nachfolgendem Link (zzgl. Gebühren):

Achtung: Die ermäßigten Karten sind limitiert. Die Ermäßigung ist gültig auf alle Kategorien. Pro Club-Mitglied ist die Ermäßigung auf max. 2 Karten einlösbar.