60 Jahre „Please Please Me“

Das Erfolgs-Musical erzählt die Geschichte der Beatles, angefangen vom Star-Club bis hin zum Weltruhm. 1960 schlossen sich die vier jungen Männer namens John, Paul, George und Ringo zu der Band „The Beatles“ zusammen. Es folgte ein Jahrzehnt, in dem die sogenannten „Fab Four“ Musikgeschichte schrieben und Hits für die Ewigkeit hinterließen. 1963 erschien mit „Please Please Me“ das erste Album und bis heute sorgt ihre Musik noch weltweit für Euphorie. Die Musical-Biographie „all you need is love!” begeisterte bereits ein Millionenpublikum und bringt pünktlich zum 60-jährigen Jubiläum des Premieren-Albums den Zauber dieser Zeit zurück auf die Bühne.

Weitere Infos unter: www.cofo.at

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf Tickets für "all you need is love!"

Wann: Samstag, 22. April 2023, 20 Uhr

Wo: Helmut-List-Halle, Waagner-Biro-Straße 98a, 8020 Graz

Karten erhältlich in allen Kleine-Zeitung-Büros, unter Tel. (0316) 871 871 11 oder online unter nachfolgendem Link (zzgl. Gebühren):

Achtung: Die ermäßigten Karten sind limitiert. Die Ermäßigung ist gültig auf alle Kategorien. Pro Club-Mitglied ist die Ermäßigung auf max. 2 Karten einlösbar.