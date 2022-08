Gelati, Gelati! Das beste Eis der Steiermark!

Seit mehr als fünf Jahren begeistert die Eisperle die Grazer Eisfreunde in bereits vier Shops. In diesen Jahren hat die Eismanufaktur nicht nur Zehntausende Eisfreunde begeistert, sondern auch etliche Auszeichnungen eingeheimst: Unter anderem dreimal in Folge die Falstaff-Auszeichnung zum "besten Eis in der Steiermark" sowie für "Das beste Eis Österreichs" (1000things Award). Damals wie auch heute treibt Gründerin Mariane Leyacker-Schatzl eines an: Die Kunden ab dem ersten Schlecker begeistern. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, setzt sie auf Regionales, Bio-Produkte, frische Früchte, Handgemachtes und auf den Reiz von neuen, kreativen Sorten.

Weitere Infos: www.eisperle.at

Ermäßigung

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten eine 30 % Ermäßigung auf die 1-Liter-Eisbox.



Angebotszeitraum: 8.–14. August 2022

Wo: Eisperle, Kaiserfeldgasse 2, 8010 Graz

Bitte nachfolgenden Gutschein ausdrucken, Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer einfügen und gemeinsam mit Ihrer Vorteilsclub-Karte bzw. Benutzerprofil an der Kassa vorweisen.