MEINE ZEIT IST JETZT.

and the beat is now.

Unter dem Motto „The beat is now“ findet von 26.-30.10.2022 die Hip-Hop und Streetdance Weltmeisterschaft in der Stadthalle Graz statt. Wenn die bunten Charaktere der Hip-Hop Kultur auf den sportlichen Wettkampfgeist von Top-Athlet:innen treffen, ist ein Spektakel der Superlative vorprogrammiert. Fünf Tage lang verwandelt sich die steirische Landeshauptstadt in eine internationale Bühne für die weltweite Tanzelite: Ein außergewöhnliches Kräftemessen, das besser niemand verpasst.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten eine 2für1 Ermäßigung auf Tagestickets (26., 27., 28., 29., 30.) für die Streetdance WM 2022. Zusätzlich gibt es eine 2für1 Ermäßigung für den 5-Tages-Pass. (Achtung limitiertes Kontingent)

Datum: 26.10. - 30.10.2022

Ort: Stadthalle Graz

Die Karten sind in allen Kleine Zeitung-Büros, unter der Tel. (0316) 871 871 11 oder unter shop.kleinezeitung.at/tickets (zzgl. Gebühr) erhältlich. Achtung limitiertes Kontingent.

