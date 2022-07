Musik im Zeichen der Geometrie

In welcher Beziehung stehen Musik und Geometrie zueinander? Der Carinthische Sommer findet kreative Antworten in besonderer Atmosphäre.

Die Debatte um Proportionen in Musik und Architektur lebt seit jeher. Und so wählte der Carinthische Sommer, der von 9. Juli bis 30. August in Villach und Ossiach stattfindet, Die Zerbrechlichkeit der Geometrie als diesjähriges Motto. Viele der Festivalkünstler und -künstlerinnen haben darauf spannende Antworten gefunden. Das Motto beruht auf einem Zitat des Kärntner Architekten Günther Domenig, dessen Todestag sich heuer zum zehnten Mal jährt. In seinem Opus Magnum, dem Domenig Steinhaus, kann das Publikum zwei außergewöhnliche Konzerte erleben: Besondere Werke und Uraufführungen bei den „Lebenszeichen – alte und neue Lieder aus dem Alpen-Adria-Raum“ am 17. August und das französische Experimentalmusik-Kollektiv Spat’Sonore mit Improvisationen an der Klangmaschine Spat’ am 2. August. Auch die StahlGlas-Konstruktion, mit der Domenig die historischen Eisenwerkanlagen in der Heft bei Hüttenberg überbaut hat, ist Schauplatz des Carinthischen Sommers. Das Crossover-Ensemble CrossNova setzt im Rahmen der Reihe Carinthischer Musiksalon Domenigs kontrastreiche Architektur musikalisch gekonnt in Szene. Beethovens 10., Experiment zwischen Mathematik, Informatik und Komposition mit künstlicher Intelligenz vollendet, eröffnet als österreichische Erstaufführung die Festivalsaison. Weiter geht es mit Klassik, Jazz, Crossover und internationalen Stars. Auf Vorteilsclub-Mitglieder warten dabei drei tolle Ermäßigungen: Für die Konzerte der St. Florianer Sängerknaben (10. August in der Stadtpfarrkirche St. Jakob in Villach), von CS under 30 (13. August im Congress Center Villach) und die Operngala der jungen Stars (19. August ebenfalls im Congress Center Villach) zahlen Sie 30 Prozent weniger.

Weitere Infos sowie das vollständige Programm des Carinthischen Sommers gibt's unter www.carinthischersommer.at

Ermäßigung

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten 30 % Ermäßigung für max. 2 Karten für die Konzerte am 10., 13. und 19. August des Carinthischen Sommers in Villach.

Die Karten sind in allen Kleine Zeitung-Büros, unter der Tel. (0316) 871 871 11 oder unter shop.kleinezeitung.at/tickets (zzgl. Gebühr) erhältlich sowie im Büro des Carinthischen Sommers in der Lederergasse 12, 9500 Villach und unter +43 4242 28100.