2für1 Ermäßigung für Veranstaltungen der Feldbacher Sommerspiele

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten eine 2für1 Ermäßigung für die "Feldbacher Sommerspiele" am 29.07 mit Paul Jets, am 4.08 mit 5/8erl in Ehren und am 14.08 mit Wolfgang Gratschmaier & Cinzia Zanovello