Der Rosenkavalier – Love is all you need!

In der diesjährigen Produktion des Uhudler-Landestheater geht es um Liebe, Eifersucht und Untreue: um moralische Kategorien und um Glücksvisionen, die Versuchsanordnung gleichen. So wird die Bühne zu einem Laboratorium, in dem sich die Akteur:Innen den Experimenten stellen, die sie sich und anderen zumuten und dabei erfahren, dass große Leidenschaft nicht immer der Gradmesser für große Liebe ist.

Das Uhudler-Landestheater vereint KünstlerInnen verschiedenster Sparten in einem vielseitigen Projekt. Oft mit ironischen Seitenblicken, manchmal derb aber immer humorvoll, lassen wir Bilder entstehen, die berühren und nachhaltig in Erinnerung bleiben. Die Produktionen des Uhudler-Landestheater – verstehen sich als Fest der Darstellenden Künste und versammeln jährlich Zuschauer aus Nah und Fern zu einem umfassenden Spektakel. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt!

Besetzung:

Angelika Niedetzky, Karola Niederhuber, Reinhold G Moritz, Martin Weinek, Wolfgang Preinsperger

Regie: Andy Hallwaxx, Musikalische Leitung: Joe Pinkl

Weitere Infos: https://uhudlertheater.at/

Ermäßigung



Vorteilsclub-Mitglieder erhalten eine 2für1 Ermäßigung für ein Uhudler-Landestheater-Package.

Im Package inkludiert:

Ticket für eine Abend oder Matinee Veranstaltung "Der Rosenkavalier - Love is all you need!" von 27. August bis 4. September auf Schloss Tabor

1 Glas Uhudler-Frizzante zur Begrüßung auf Schloss Tabor

Ab 17 Uhr (bzw. 13 Uhr bei Matinee) ein gegrilltes Fledermaussteak (oder vegetarische Alternative) mit Beilage pro Person im Gasthaus Kegelbahnen Hirtenfelder in Windisch Minihof

Preis: 59,20 Euro für zwei Personen

Reservierungen direkt im Kartenbüro auf Schloss Tabor unter der Telefon-Nummer (03329) 430 37 oder unter office@jopera.at unter der Bekanntgabe der Vorteilsclubnummer und des gewünschten Spieltags.