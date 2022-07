SINN wagen nächsten Schritt

Am 21. Oktober werden die Chartstürmer von SINN erstmals in einem Live-Ensemble von zehn bis zwölf Musikern ihr einziges Konzert in Kärnten geben. Ein Pflichttermin für Musikbegeisterte. Die Kärntner Formation SINN wurde im März 2020 gegründet und hat es sich von Anfang an zum Ziel gesetzt echte und ehrliche deutsche Popmusik zu produzieren. Mitte August 2020 folgte nach längerer Zeit im Studio die erste Songveröffentlichung mit dem Titel „Träume“. Diese hat es auf Anhieb in die Rotation mehrerer österreichischer Radiostationen geschafft. Das Ziel ist nicht Ruhm und Ehre, sondern das die Geschichten die sie gemeinsam in ihren Liedern erzählen, gehört und verstanden werden. Nach mehr als zwei Jahren und vielen kleinen Konzerten möchte SINN den nächsten Schritt wagen: Es wird der große Saal des legendären Klagenfurter Konzerthauses bespielt. Die drei Musiker stehen an diesem Abend jedoch nicht allein auf der Bühne. Eine einmalige Liveband bestehend aus zehn bis zwölf Musikern wird dem Publikum eine fulminante Liveshow bieten. Zusätzlich wird auch eine atemberaubende Bühnenshow mit modernster Ton- und Lichttechnik auf die Beine gestellt, die dem Publikum mit Sicherheit in Erinnerung bleiben wird. Dieses Konzert ist nicht nur Musik und Unterhaltung, es ist pure Lebensenergie und ein Event, dass mit Hilfe von Kärntner Musiker und Unternehmen zu einem Highlight 2022 in Klagenfurt wird.

