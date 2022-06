Das Vulkanland in Feierlaune

Es ist ein einzigartiges Fest, das nicht nur Weinliebhaber: innen ganz besonders gut schmeckt: Terra Vulcania feiert dieses Jahr sein zehnjähriges Jubiläum – das ist Weinemotion pur! In der Marktgemeinde St. Anna am Aigen wird daher am Samstag, dem 2. Juli, ab 16 Uhr groß gefeiert. Die Winzervereinigungen Eruption, Klöcher Traminer, Sekt Anna und TAU sind mit insgesamt fast 30 verschiedenen Winzern am Fest vertreten und laden die Besucher:innen in eine Welt voller Mystik und grenzenlosen Genusses ein.

Feuriges Programm. Beste Weine, feinste Kulinarik und chillige Musik sind bereits Standard am Fest und dürfen natürlich auch bei der Jubiläumsausgabe nicht fehlen. Der obligatorische Vulkanausbruch um 22:30 Uhr wird diesmal aber besonders spektakulär ausfallen – statt des Feuerwerks gibt es heuer eine umweltfreundliche Lasershow mit Musikbegleitung. Denn Terra Vulcania ist ein „Green Event“ – bei Geschirr und Besteck kommen die Veranstalter ganz ohne Plastik aus.

Musik & Unterhaltung. Für chillige Atmosphäre und Partystimmung sorgen diesmal „A gentle conversation“, „Chalk, Cheese & Pepper“, Martin Rosenberger, „Soko Dixi“, „2kW“ oder die Trommler „E.T. & Pura Energia“ auf. Für die kleinen Besucher gibt es Zaubershow und Kinderschminken.

Terra Vulcania - Weinemotion im Steirischen Vulkanland

Samstag, 2. Juli ab 16 Uhr am Marktplatz in St. Anna am Aigen

www.terravulcania.at



Ermäßigung

Mit der Gutscheinkarte, welche am Montag, 27. Juni 2022 auf Ihrer Kleinen Zeitung klebt, erhalten Sie zwei tolle Vorteile: 50 % ermäßigten Eintritt und zwei Gläser Wein zum Preis von einem.