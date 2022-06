Werkstätten & Tanz- und Performancefestival Graz

Die Int. Bühnenwerkstatt ist nicht nur Veranstalter des Int. Tanztheaterfestivals und der Werkstätten die jedes Jahr zweiwöchig im Monat Juli stattfinden, sondern geht beispielsweise mit dem biennial stattfindenden Projekt SHORTCUTS – Experimental Dance Film Festival for 360° Full Dome völlig neue Wege in eine filmisch noch nicht weitgehend erforschte Dimension.

Das Hauptaugenmerk der Int. Bühnenwerkstatt liegt seit jeher in der Forschung im experimentellen Tanz, Interaktion von Körper, Stimme, Tanz und den neuen Medien, sowie der Förderung junger Tänzer_Innen und der Information des Publikums über neue Strömungen in der Kunstsparte Tanz.

Ermäßigung

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten 30 % auf ausgewählte Workshops der Internationalen Bühnenwerkstatt. Achtung: Limitiertes Kontingent!

Die Ermäßigung gilt für folgende Workshops:

"Gaga" mit Erez Zohar

"Flow Acrobatic" mit Lukas Flint

"Hip Hop" mit Myroslava Lutsenko

"Butoh" mit Sakurako

"Ballett Barre" mit Sead Vuniqi

So erhalten Sie Ihre Ermäßigung:

Die Anmeldungen muss schriftlich per E-Mail an office@buehnenwerkstatt.at erfolgen und folgende Informationen beinhalten:

Name, Adresse, Telefonnummer, Email, Workshop Titel, Vorteilsclub-Nummer

Wichtig: Bitte nehmen Sie zum Workshop Ihre Vorteilsclub-Karte mit.