Alles dreht sich hier um die Oper

Im Mittelpunkt der mobilen Produktion „Das Opernkarussell“ steht ein Glücksrad, quasi als Synonym für ein sich drehendes Musik-Karussell. Die einzelnen Farben der Tortenecken benennen jeweils einen szenischen Opern-Ausschnitt. Zur Auswahl stehen diverse Opernhighlights wie Ausschnitte aus Mozarts „Zauberflöte“, „Cosi fan tutte“ oder „Figaro“, aber auch rare musikalische Gusto-Stücke wie Ausschnitte aus Delibe’s „Lakme“, Puccinis „Gianni Schicchi“ oder Händels „Rinaldo“.

Das Publikum darf am Rad drehen und die vier Darsteller:innen schlüpfen in die unterschiedlichen Musiktheater-Sequenzen. Das Zufallsprinzip ergibt eine individuelle Dramaturgie: Was passiert, wenn dreimal hintereinander Giovanni`s Champagnerarie zufällig erdreht wird? Stoppt das Glücksrad ausgerechnet auf dem weißen Feld „Leider nein“, wird da ernsthaft John Cage’s 4’33“ – nicht – zu hören sein? Wird Nabucco’s Gefangenenchor definitiv nur aus vier Sänger:nnen Kehlen erklingen? Man darf gespannt bleiben!

Ermäßigung

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten eine 30% Ermäßigung auf „Das Opernkarussell“.

Wann: 31. Juli 2022, 20:00 Uhr

Wo: Besucherzentrum Grottenhof, Grottenhof 1, 8430 Kaindorf

Karten erhältlich in allen Kleine-Zeitung-Büros, unter der Tel. (0316) 871 871 11 oder online (zzgl. Gebühren).