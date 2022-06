Solarkreis Open Air 2022

Nach über 2 Jahren pandemischer Beinahe-Abstinenz starten Solarkreis 2022 wieder richtig durch und machen auf ihrer Tour auch Halt in Greinbach bei Hartberg. Bereits zum dritten Mal findet am 25. Juni 2022 das Solarkreis-Open-Air im allseits bekannten Seaside in Greinis Freizeitwelt statt. Im Gepäck haben Solarkreis neben alt-bekannten Hits wie „Fliagn“ oder „Vergiss Mein Nicht“ auch eine Vielzahl neuer Songs. In ihrer aktuellen Single „Für Immer“, welche bereits auf zahlreichen österreichischen und deutschen Radiosender in Rotation gespielt wird behandeln Solarkreis aus einer nostalgischen Perspektive heraus das Thema Freundschaft.

Neben dem Headliner Solarkreis ist die Newcomerband Laisa sowie die Schulband des BORG-Hartberg mit von der Partie. Das Seaside am Freizeitsee „Greini“ bietet die perfekte Kulisse für diese Open-Air-Veranstaltung und mit Sicherheit werden Solarkreis den Freizeitsee zum Kochen bringen. Das Kartenkontingent ist limitiert – also schnell Tickets sichern!

Ermäßigung

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten eine 30% Ermäßigung auf Tickets für das Solarkreis Open Air 2022. Die Karten sind in allen Kleine-Zeitung-Büros, unter der Tel. (0316) 871 871 11 oder unter shop.kleinezeitung.at/tickets (zzgl. Gebühr) erhältlich. Achtung: Limitiertes Kontingent!

Datum: Samstag 25. Juni 2022

Ort: Freizeitsee Greinbach, Penzendorf 292, 8230 Hartberg-Greinbach

Einlass: 16:30 Uhr

Beginn: 17.00 Uhr