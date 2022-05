Ladies only Gala: LIFE IS A STORY

Im Rahmen des Internationalen Storytelling-Festivals wird dieses Jahr etwas ganz Besonderes geboten: die "Ladies only Gala" im Kastner & Öhler in Graz. Vielleicht erwacht in der Spielzeugabteilung in dieser Nacht auch das Spielzeug zum Leben. Auf jeden Fall spielt es sich in der Damenabteilung gewaltig ab: wenn eines der schönsten Kaufhäuser der Welt genau für 120 Damen, und NUR Damen, seine Tore öffnet und inmitten von Kostümen, Jacken und Hosen Unglaubliches erzählt wird. Und zum Abschluss geht es dann noch unters Dach zu feinstem Polz Brut und köstlichem Fingerfood.

Ermäßigung

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten eine 2für1-Ermäßigung auf max. 2 Karten, gültig für die "Ladies only Gala" in Graz.

Wann: 2. Juni 2022, 19.30 Uhr

Wo: Kastner & Öhler Graz

Sie erhalten Ihre ermäßigten Karten unter office@storytellingfestival.at oder telefonisch unter 0660 7423 100 durch Angabe des Kennwortes "BONUS".

Achtung: Die Ermäßigung muss durch Vorwiesen Ihrer Vorteilsclub-Karte vor Ort bestätigt werden.

Weitere Informationen finden Sie hier.