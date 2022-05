Die Nacht der Musicals

Tanz der Vampire, Frozen, Rocky, König der Löwen, Elisabeth, Das Phantom der Oper, Mamma Mia, Cats, u. v. m. "Mitreißend und farbenfroh", so beschrieb die Presse Die Nacht der Musicals. Kraftvolle Stimmen, gepaart mit gefühlvollen Balladen. In Die Nacht der Musicals verschmelzen die bekanntesten und beliebtesten Lieder aus den erfolgreichsten Musicalproduktionen der Welt zu einem fesselnden und vielseitigen Bühnenfeuerwerk. Die spektakulärste Musicalgala aller Zeiten mit bereits weit über 2 Millionen Besucher macht ab Ende des Jahres erneut Station in ausgewählten Hallen und Theatersälen in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Gefeierte Stars der Originalproduktionen entführen die Zuschauer in eine bunte und glitzernde Traumwelt. Unterstützt werden die herausragenden Darsteller durch ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept, sowie ein erstklassiges Tanzensemble. Aufwendige Kostüme lassen die Atmosphäre des New Yorker Broadway und des Londoner West End eindrucksvoll aufleben. Die besten Stücke aus "Tanz der Vampire", "Elisabeth" oder "Das Phantom der Oper" fehlen dabei ebenso wenig, wie die weltberühmte Hymne "Memories" aus "Cats".

Ermäßigung

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten eine 30% Ermäßigung auf max. 2 Karten für Die Nacht der Musicals am 8. Juli 2022 in der Burgarena Finkenstein. Limitiertes Kontingent!



Die Karten sind in allen Kleine-Zeitung-Büros, unter der Tel. (0316) 871 871 11 oder unter shop.kleinezeitung.at/tickets (zzgl. Gebühr) erhältlich.