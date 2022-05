Ein Fest, so farbenfroh wie das Leben

Das World Bodypainting Festival feiert Geburtstag. Zum 25-Jahr-Jubiläum kommen von 21. bis 23. Juli Bewunderer der bunten Körperkunst sowie Musikfans endlich wieder voll auf ihre Kosten! Eine ganze Woche lang wird die Landeshauptstadt zum internationalen Treffpunkt der Körpermalkunst. Von 21. bis 23. Juli werden neben den Weltmeistertiteln im Bodypainting auch Auszeichnungen im Amateur-, Special Effects- und Make-up-Bereich vergeben. Die perfekte Kulisse für die hunderten farbenprächtigen Modelle und Kunstinstallationen bietet heuer wieder der Goethepark. Einer der Höhepunkte des Festivals ist das „Camouflage Bodypainting“. Es ist dies die Königsklasse im Bodypainting bei welcher der Künstler sein Model mit der natürlichen Umgebung, als Hintergrund verschmelzen lässt um es so schier „unsichtbar“ zu machen. Für Besucher gibt es natürlich viel zu bestaunen, aber auch auszuprobieren. So gibt es mehrere Spots am Gelände bei denen auch selbst zu Pinsel und Farbe gegriffen werden kann oder man gestylt wird. Ein geschmackvolles Speisenangebot wird am Streetfood Market geboten.

Garniert wird das Ganze mit einem bunten Veranstaltungsreigen in der Klagenfurter Innenstadt. So sind in den lokalen Kunst- und Kultureinrichtungen wieder zahlreiche Sonderausstellungen und Inszenierungen zu sehen.

Auf der Festival-Hauptbühne geht es ebenfalls hoch her. Die musikalische Untermalung reicht von Hip Hop über Pop, Funk bis hin zu Reggae, Dancehall, und Disco.

Das musikalische Programm:



Donnerstag, 21. Juli: Greeen, Iriepathie, Rin99er u.a.

Freitag, 22. Juli: Mathea, Esther Graf, Ian Jules u.a.

Samstag, 23. Juli: Gentleman, Kreiml & Samurai, KGW3, Gavis Dean u.a

World Bodypainting Festival

21. bis 23. Juli 2022

Goethepark Klagenfurt

www.wb-festival.com