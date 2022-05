Stimmgewaltige Musikwochen

Die Musikwochen Millstatt starten ab 29. Mai wieder in eine hörenswerte Konzertsaison. Zum Auftakt am 29. Mai, 17 Uhr, ist das Ensemble „Voces8“ mit dem Programm „Stardust“ in der Stiftskirche Millstatt zu hören. „Voces8“ gilt inzwischen nicht nur als eines der erfolgreichsten Ensembles Englands, sondern auch als das vielleicht vielfältigste. Die drei Sängerinnen und fünf Sänger beherrschen das ernste Fach ebenso wie das unterhaltsame und bieten ein Repertoire von früher Polyphonie bis zu Jazz und Pop. Mit ihrer überzeugenden Kombination aus musikalischer Perfektion, klanglichem Reiz und mitreißender Bühnenpräsenz begeistern sie weltweit. In der Stiftskirche Millstatt sind sie mit Werken von William Byrd, Kevin Allen, Heinrich Schütz, Josef Rheinberger, Taylor Davis, Hugo Alfvén, Jean Sibelius und Benjamin Britten zu Gast.



Ermäßigung

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten eine 2für1-Ermäßigung auf max. 2 Karten gültig am 24. Juni sowie 12. und 15. Juli sowie 9. und 18. August. Limitiertes Kontingent – gültig für die Kategorie B!

Die Karten sind in allen Kleine Zeitung-Büros, unter der Tel. (0316) 871 871 11 oder unter shop.kleinezeitung.at/tickets (zzgl. Gebühr) erhältlich.

Musikwochen Millstatt

29. Mai bis 2. Oktober 2022

www.musikwochen.com