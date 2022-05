Industrie trifft auf Musikgenie

Die Treibacher Industrie AG präsentiert im Rahmen von „Kunst im Werk“ das – eigentlich bereits für 2020 geplante – Konzert der Donauwellenreiter. Das Wiener Quartett ist mit ihrem neuesten Album „Delta“ auf Tour in Österreich, Deutschland, Italien und auch Kroatien. Delta, der vierte Buchstabe des griechischen Alphabets, steht dabei sowohl für die Anzahl der Musiker des Quartetts als auch dafür, dass „Delta“ das vierte Album der Band ist. Musikalisch zwischen Kammermusik, Folklore und Pop beheimatet, sind die Donauwellenreiter in einer der spannendsten, ungewöhnlichsten und innovativsten Ensembles der jüngsten Zeit. Doch überzeugen Sie sich selbst und erleben Sie die Donauwellenreiter in einer der wohl außergewöhnlichsten Konzert-Locations Österreichs.

Ermäßigung

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf das Konzert der Donauwellenreiter.

Wann: 18. Juni 2022, 20:30 Uhr

Wo: Ferrolegierungshalle, Treibacher Industrie AG

Auer-von-Welsbach-Straße 1, 9330 Althofen



Karten erhältlich in allen Kleine-Zeitung-Büros, unter Tel. (0316) 871 871 11 oder online unter nachfolgendem Link bestellen (zzgl. Gebühren):