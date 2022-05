Fifteen Seconds Festival in Graz

9. - 10. Juni 2022, verschiedene Locations in Graz

Inspiration, Wissenstransfer und Networking: Zu Beginn des Sommers, am 9. und 10. Juni, vereint das Fifteen Seconds Festival mehr als 10.000 neugierige Geister im Herzen von Europa, um gemeinsam den Funken

menschlicher Kreativität zu entzünden und Lösungsansätze auszutauschen – erstmals sowohl in der Stadthalle Graz als auch an den beliebtesten Locations der Innenstadt, die im Herbst 2021 ihr Debüt am Event gefeiert haben.

Für die achte Ausgabe des Festivals kuratiert das Speaker- und Programm-Management von Fifteen Seconds das Line-up zu zehn Hauptthemen – allesamt Megatrends, die die Welt in den nächsten Jahren prägen werden. Für das Festival werden rund 150 internationale Speaker:innen von Unternehmen wie Paypal, Etsy, Dior, Netflix, Ogilvy, Kickstarter, Ben & Jerry’s, Pantone, Samsung oder Oatly in Graz erwartet. Keinesfalls verpassen!

Ermäßigung

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten eine 2-für-1-Ermäßigung auf Tickets für das Fifteen Seconds Festival in Graz. Achtung: Limitiertes Kontingent!

Wann: 9. - 10. Juni 2022

Wo: verschiedene Locations in Graz

Rabattcode: FSXKLZA22 einfach auf der Ticketseite von Fifteen Seconds www.fifteenseconds.co/festival/tickets einlösen. Die VTC-Karte muss als Nachweis beim Eingang vorgewiesen werden.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier.