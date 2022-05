Neue Galerie Graz

Mit der Ausstellung „Ladies and Gentlemen“ hat es sich die Neue Galerie

Graz zur Aufgabe gemacht, wesentliche Einblicke in gesellschaftliche Diskurse des letzten halben Jahrhunderts bis heute zu geben – in jenen des Feminismus, der Gender Studies und der Queer-Theorie. Dass dies bruchstückhaft bleiben muss und keinerlei Vollständigkeit beanspruchen kann, versteht sich angesichts des Umfanges und der Vielschichtigkeit dieses Diskurses von selbst. Zu sehen sind exemplarische Formulierungen, die sowohl die historische wie auch die aktuelle Diskussion veranschaulichen bzw. kommentieren.

