Steirisches Kammermusikfestival

Ein Akkord reibt sich am zweiten. Die Dominante öffnet sich, der Tritonus kratzt an der Septime – die Musik steht kurz vor dem Zerreißen. Spannung liegt in der Luft! Das Steirische Kammermusik Festival widmet sich von 27. Juli bis 4. September dem vielleicht wesentlichsten Grundprinzip der Musik: Der Spannung, sowie ihrem Widerpart, der Entspannung, die beide, zum Beispiel als Tonika und Dominante, unser westliches Tonsystem und damit die Kammermusik überhaupt erst möglich machen.

Ermäßigung

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten eine „2 für 1“-Ermäßigung auf max. 2 Tickets für ausgewählte Veranstaltungen des Steierischen Kammermusikfestivals. Limitiertes Kontingent!

"Prächtig" am 07.08.2022 in der Kirche St. Veit am Vogau

"Schweben“ am 14.08.2022 in der Basilika Mariatrost, Graz

"Fünf vor Zwölf" am 25.08.2022 in der Herz-Jesu-Kirche, Graz

"Alles Mozart" am 03.08.2022 in der Frauenkirche, Bad Radkersburg

Das ganze Programm finden Sie hier.

Sie erhalten Ihre ermäßigten Karten online unter karten@kammermusik.co.at oder telefonisch unter 0664- 585 55 88. Die Ermäßigung muss durch Vorweisen der Vorteilsclub-Karte bei Kartenabholung an der Theaterkasse bestätigt werden.

Hinweis: Frühkäufer genießen die Konzerte in den vorderen Reihen!