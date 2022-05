Next Liberty

Im Juni gibt es im Next Liberty noch so einiges zu erleben: So wird das Next Liberty bei „Robinson Crusoe“ (1. Juni) von und mit Christoph Steiner zur einsamen Insel voller Überraschungen, Sandburgensand und Meeresrauschen. Und „Pippi Langstrumpf“ (29. und 30. Juni) heißt im Juni zum letzten Mal in der Villa Kunterbunt willkommen! Jungen und jung gebliebenen Held:innen bietet sich dann auch noch einmal die Gelegenheit, mit „Don Quijote“ (3. Juni) gegen Windmühlen zu kämpfen

oder mit „Hexe Hillary“ (17. und 18. Juni) mehr über einen ominösen Singfluch und die zauberhafte Welt der Oper zu erfahren.

Ermäßigung

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten eine „2 für 1“-Ermäßigung auf max. 2 Tickets für die Nachmittagsvorstellungen im Juni im Next Liberty. Limitiertes Kontingent!

Hinweis: Nicht gültig für #PLAYYOURPART-Abschlusspräsentationen der Spielclubs.

Das ganze Programm finden Sie hier.

Sie erhalten Ihre ermäßigten Karten im Ticketzentrum (Kaiser-Josef-Platz 10, 8010 Graz). Die Ermäßigung muss durch Vorweisen der Vorteilsclub-Karte bei Kartenabholung bestätigt werden.