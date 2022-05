HAUSKULTUR

Ein Flügel in der Tiefgarage? Ein Cello neben Müllabfuhr-Fahrzeugen? Eine Harfe im Fliesengeschäft? Das und mehr ist HAUSKULTUR!

International renommierte Künstler:innen spielen in privaten Wohnanlagen, bei sozialen Treffpunkten oder in Unternehmen sehr persönliche und hochprofessionelle Konzerte.

Ermäßigung

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten eine 30% Ermäßigung auf max. 2 Karten für die Konzerte von HAUSKULTUR. Limitiertes Kontingent!

Wann: 18.9. – 2.10.2022

Das ganze Programm finden Sie hier.

Sie erhalten Ihre ermäßigten Karten telefonisch unter 0660 66 32 660. Die Ermäßigung muss durch Vorweisen der Vorteilsclub-Karte bei Kartenabholung an der Abendkasse bestätigt werden.