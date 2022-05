Internationales Roséweinfestival Steiermark

9. Juni 2022, Alte Universität Graz

Der Countdown läuft für das Internationale Roséweinfestival Steiermark in der Alten Universität Graz am 9. Juni 2022: Die spannende Welt der Roséweine verkosten und entdecken, degustieren und einen genussvollen Nachmittag verbringen.

In Kooperation mit Vinaria, Österreichs Zeitschrift für Weinkultur, organisiert Wein Steiermark das Internationale Roséweinfestival erstmals in Form einer Verkostung für Publikum. Als klassische Tischpräsentationen der Winzer im einzigartig prächtigen Ambiente der Alten Universität.

Zur Verkostung steht an diesem Donnerstag-Nachmittag am 9. Juni (15.00 bis 21.00 Uhr) eine breite und repräsentative Auswahl an Schilcher- und Roséweinen aus der Steiermark, ergänzt um erstklassige Rosé aus anderen österreichischen Weinbaugebieten und internationale Vertreter. Rosé-Hochgenuss im direkten Kostvergleich.

Ermäßigung

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten eine „2 für 1“-Ermäßigung auf Tickets für das internationale Roséweinfestival Steiermark. Limitiertes Kontingent!

Wann: 09. Juni 2022 | 15:00 - 21:00

Wo: Alte Universität Graz, Hofgasse 14, 8010 Graz

Die Karten sind in allen Kleine Zeitung-Büros, unter der Tel. (0316) 871 871 11 oder unter shop.kleinezeitung.at/tickets (zzgl. Gebühr) erhältlich.

Gewinnspiel

Zusätzlich werden unter Vorteilsclub-Mitgliedern 1 x 2 Karten für die exklusive Masterclass am Roséweinfestival verlost.

Wann: 09. Juni 2022 | 16:00 Uhr

Wo: Alte Universität Graz, Hofgasse 14, 8010 Graz



Teilnahmeschluss: 23. Mai 2022

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier.