Fürchten Sie sich ein bisschen

Nun geht’s also in die achte Runde, erstmals auch mit dem Zusatz „Festival für Spannungsliteratur“. Und das hat einen guten Grund, denn das Programm wurde massiv erweitert. Gestartet wird mit einem Starautor, der Schotte Martin Walker kommt auf die Murinsel. An seiner Seite steht niemand geringerer als „Soko“-Mime Gregor Seberg, der dessen Texte lesen wird. Erstmals mit dabei ist auch das Gast-Genre „Fantasy“ – ebenfalls mit einem absoluten Topstar der Branche, der deutsche Fantasy-Guru Wolfgang Hohlbein kommt nach Graz. Alt bewährt geht es schließlich ins große Finale am 3. Juni: 10 Autoren lesen jeweils 6 Minuten, ehe sie von einem Pistolenschuss gestoppt werden.

Lassen Sie sich entführen in eine Welt der Spannungsliteratur, eine Welt, die Graz und die Steiermark eine Woche lang zu einer Krimihochburg werden lässt. Fürchten Sie sich ein bisschen, aber nicht zu viel. Und nutzen Sie die Chance, eine ganze Menge Autoren hautnah kennenzulernen!

Ermäßigung:

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf Tagestickets für das Fine Crime Festival, gültig für den 30.5., 31.5., 1.6. sowie 2.6. in Graz. Außerdem gibt es eine 30% Ermäßigung auf Kombitickets (30.5.-2.6.).

So erhalten Sie Ihre Ermäßigung:

Sie erhalten Ihre ermäßigten Karten im Murinsel Shop. Die Ermäßigung muss durch Vorweisen der Vorteilsclub-Karte bei Kartenabholung an der Kasse bestätigt werden.