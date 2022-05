Lead Today. Shape Tomorrow.

Female Founders veranstaltet am 1. und 2. Juni ihr jährliches Flagship Event - Lead Today. Shape Tomorrow, und positioniert Wien damit zum vierten Mal in Folge als europäischen Hub für Inklusion und Innovation. Mit mehr als 100 Speaker:innen zählt LTST22 zu den führenden Veranstaltungen für Female Entrepreneurship in Europa.

Ziel ist es Gründer:innen, Unternehmer:innen, Investor:innen, Operators und Corporates aus ganz Europa zusammenzubringen, um sich zu vernetzen, voneinander zu lernen und vor allem um die gemeinsame Vision eines gleichberechtigteren Technologie- und Innovationsökosystems zu verfolgen. Die Konferenz findet in einem hybriden Format statt und setzt sich aus einem in-person Event, mit 350 Personen in Wien, und einem online Stream zusammen.

LTST widmet sich den Hot Topics der Tech & Innovationsbranche, wie zum Beispiel Health Tech, Climate Tech und Web3. Gleichzeitig werden aber auch Diversity Themen eine Bühne geboten, die den aktuellen Status Quo der Industrie in Frage stellen und Lösungen für einen Weg in eine gleichberechtigte Zukunft bieten.

Außerdem gibt es auch einen Startup Pitch Track, der ein weiterer wichtiger Bestandteil der Agenda von #LTST2022 ist. Hier wird 20 internationalen, und von Frauen gegründeten, Startups die Chance gegeben ihr Unternehmen vor Investor:innen live on stage in Wien zu pitchen. Durch ein Jury Voting winkt dem Gewinner-Startup ein Fast Track zur einer Finanzierungsrunde.

All jene, die an eine chancengleiche Zukunft im Tech- und Innovationssektor glauben und sich gleichzeitig in der europäischen Startup und Investment Szene vernetzen wollen, Branchengrößen treffen wollen und sich inspirieren lassen und lernen wollen, sollten die Konferenz nicht verpassen.

Über Female Founders: Female Founders ist der europäische Marktführer bei der Förderung der Geschlechtervielfalt im Bereich Technologie und Innovation. Sie arbeiten mit Startups, Investor:innen und Unternehmen zusammen, die daran glauben, eine gleichberechtigte Zukunft zu schaffen, indem sie allen gleiche Chancen bieten.