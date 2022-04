Kinder, das wird ein Zirkus!

Der Sportverein für Bewegungs- und Zirkusaktivitäten schlägt seine Zelte im Sommer wieder für Kinder und Jugendliche in Klagenfurt, St. Veit an der Glan und Velden auf und sorgt für Spaß und Unterhaltung für 5- bis 14-Jährige. Hier werden kleine Artisten ganz groß rausgebracht und von Profis in verschiedenen Disziplinen eingeschult: Luftakrobatik, Akrobatik, Seiltanz, auf Bällen balancieren, Seilspringen, Jonglieren und sogar Breakdance stehen auf dem Programm! Ein Auftritt im Zirkuszelt, bei dem die Kinder auf der Bühne stehen und ihr Erlerntes vor Eltern und Verwandten zeigen dürfen ist Highlight des Camps.

Ermäßigung

Zwei Kinder können zum Preis von einem bei der Zirkuswoche dabei sein!

Klagenfurt (11.–15.7.2022):

5–6 Jahre: 265 Euro

7–14 Jahre: 295 Euro





5–6 Jahre: 250 Euro

7–14 Jahre: 275 Euro





5–6 Jahre: 280 Euro

7–14 Jahre: 305 Euro

Achtung: Ab heuer gibt es einen Mitgliedsbeitrag inklusive Unfallversicherung. Dieser muss von beiden Kindern der erworbenen

Tickets bezahlt werden.

Wichtig! Diese Aktion ist nicht gültig für bereits getätigte Buchungen. Nicht kombinierbar mit weiteren Rabatten.

Infos & Anmeldung online auf www.zirkuskativitaeten.at oder

unter Tel.: 0677 / 61719020

Schnell anmelden, die Ermäßigung ist auf zehn Plätze begrenzt!

Beim Anmeldeformular unter der Rubrik „Anmerkung“ Folgendes vermerken: „2 für 1 + Ihre Kundennummer + Name des 2. Kindes“.