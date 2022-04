Spüren Sie die Magie einer besonderen Weitwanderung entlang des Wörthersee-Rundwanderweges.

Die Wörthersee-Sonnenwendwanderung ist zurück! Vom 25. auf den 26. Juni 2022 schnüren wieder Hunderte begeisterte Wanderfreunde ihre Schuhe und machen sich auf den Weg zu einer Seeumrundung der besonderen Art. Seien Sie bei diesem einzigartigen Wanderevent dabei und erleben Sie den Spirit der Sommersonnenwende.

Umwandern Sie den schönsten See Österreichs auf einer 62 km oder einer 25 km Distanz. Im Zentrum steht der Wörthersee-Rundwanderweg, das wanderbare Aushängeschild des Wörthersees und gleichzeitig auch die Krönung für viele Wanderbegeisterte. Die liebliche Landschaft rund um den Wörthersee ist keine Berglandschaft. Hier dominieren sanfte Hügel, grüne Wälder und breite Forstwege. „Meditatives Gehen“ wird auf diesen Pfaden neu definiert!

ZEITEN: Samstag, 25. Juni, auf Sonntag, 26. Juni 2022

START: 23:00 Uhr beim Musikpavillon an der Seepromenade in Pörtschach

SONNENAUFGANG: ca. 04:30 (Pyramidenkogel) | off. Ende: 16:00 Uhr

STRECKENLÄNGE: 62 km bzw. 25 km am Wörthersee-Rundwanderweg

TERRAIN: Leichte, mäßige Steigungen und Abwärtspassagen

HÖHENMETER: 1.800 hm | 62 km bzw. 800 hm | 25 km

GEHZEIT: 62 km ca. 12 – 16 h | 25 km ca. 6 h

HIGHLIGHTS: Sonnenaufgang am höchsten Holzaussichtsturm Europas, am Pyramidenkogel, Feuerspiele, Labestationen mit kostenlosen Speisen und Getränken, Pacemaker, Abhol- und Shuttle-Service, Erinnerungsfoto, Finisher-Medaille und -Verköstigungen u. v. m.

Ermäßigung:

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten 30 % auf das Ticket für die Sonnwendwanderung am 25.06.2022.

So erhalten Sie Ihre Ermäßigung:

Schicken Sie eine E-Mail bis spätestens 17. Juni, 12 Uhr, an: marketingktn@ kleinezeitung.at. Daraufhin erhalten Sie von uns einen Rabattcode für die Anmeldung, den Sie online unter wandern.woerthersee.com einlösen können.