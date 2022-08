Kleine Zeitung Start Klettersteig

Beim Klettern vereinen sich Sport und Naturerlebnisse auf ganz besondere Weise. Doch Klettern will gelernt sein – und dafür eignen sich die Klettersteigkurse von Alps mit geprüften Bergführern besonders gut. Das Beste daran: Vorteilsclub-Mitglieder bezahlen dafür nur den halben Preis.



Beim zweitägiger Klettersteigkurs in Ramsau/Dachstein.Neben steht neben der Vermittlung von Basiselementen für Klettersteige die Begehung eines alpinen Klettersteiges als krönender Abschluss am Programm. Einschlägige Vorkenntnisse sind nicht nötig, Kondition und Motivation umso mehr. Berg heil!

Termine: 09.07., 16.07., 30.07., 30.09., 10.09.2022

Kursort: Ramsau/Dachsteinsüdseite

Normalpreis: 149,50 Euro statt 299 Euro

Achtung: Kunden-Nummer im Feld „Abo-Nummer bei Buchung mit Abo Rabatt“ eingeben und Gutschein-Code: KLEINE22S50 angeben. Pro Vorteilsclub-Nummer sind zwei Buchungen möglich.