Vorteilsclub-Mitglieder erhalten eine 2für1 Ermäßigung für max. 2 Karten für die "Lange Nacht des Bergfilms" des Mountainfilm Festivals am 13. November in Graz.

Der Film ´Lock Down Rock Up´ beim Mountainfilm Festival in Graz. © Hambleton

Die Lange Nacht der Sieger

Von 9. bis 13. November kommen die neuesten Berg- und Naturfilme nach Graz

Abwechslungsreiches Filmprogramm, Bühnendiskussionen und Vorträge entführen das Publikum während der fünf Festivaltage in ferne Welten und auf höchste Berge. Einige der Produktionen werden dabei zum ersten Mal auf der Kinoleinwand zu sehen sein! Unter allen herausragenden Filmbeiträgen im Wettbewerb fällt die Wahl zum Lieblingsfilm wohl vielen schwer – die Jury trifft ihre Entscheidung Ende Oktober und kürt in jeder der vier Kategorien den Gewinner. Der beste Film wird mit dem „Grand Prix Graz“ ausgezeichnet. Am letzten Festivaltag werden die Sieger bekannt gegeben und die begehrten Trophäen überreicht. Anschließend werden alle prämierten Filme in der „Langen Nacht des Bergfilms“ gezeigt. Ab 13.Oktober ist das gesamte Programm auf www.mountainfilm.com online!