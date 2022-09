Krimi-Hochsaison in Kärnten

Von 20. bis 31. Oktober lesen 28 nationale und internationale Krimigrößen beim Krimifest Kärnten aus ihren neuesten Romanen und Thrillern und sorgen damit für feinste Unterhaltung. Am 24. Oktober wird in den Räumlichkeiten der Kleinen Zeitung ein „Kriminalfall“ von Ellen Dunne aufgerollt. Und darum geht’s: Dublin zwischen Boom und Brexit: Ein Giftmord in besten Kreisen, eine taumelnde Stadt und eine Ermittlerin, die dringend eine Pause braucht. Patsy Logan, Kommissarin des Münchner LKA, nimmt sich Bildungszeit. Inoffiziell sucht sie in Dublin aber Zuflucht vor privaten Sorgen und beruflichem Ärger: Ihre Ehe kriselt, der unerfüllte Kinderwunsch belastet sie schwer und der Karrieresprung wird ihr zugunsten eines männlichen Kollegen verwehrt. Als in der österreichischen Botschaft eine junge deutsche Praktikantin mit Blausäure vergiftet wird, ist es mit Patsys Auszeit und ihren privaten Nachfoschungen schlagartig vorbei und sie muss zurück zu ihrer alten Stärke finden. Auf welche kriminellen Machenschaften Logan dabei stößt und was sie dabei sonst noch ans Tageslicht bringt, erfahren Sie in der spannenden Lesung.



Zu Autorin

Ellen Dunne ist in Salzburg geboren, aber folgte ihrer Sehnsucht nach dem Meer – und lebt heute als Texterin und Schriftstellerin südlich von Dublin. Für die Recherche zu „Boom Town Blues“ wagte Dunne sich nach 17 Jahren auf der Insel zum ersten Mal in die Irische See.

Weitere Details und Infos zum Programm finden Sie hier

Club-Mitglieder erhalten Karten für die Lesung "Boom Town Blues" mit Ellen Dunne am 24. Oktober 2022 zum ermäßigten Preis von 5 Euro.

Kleine Zeitung Krimifest Wörthersee

Ellen Dune liest "Boom Town Blues"

24. Oktober 2021, 19.00 Uhr

Kleine Zeitung Klagenfurt (Hasnerstraße 2, 9020 Klagenfurt)

Karten erhältlich unter shop.kleinezeitung.at