Große Filme zum kleinen Preis.

Am 27. Februar ist der letzte Kinomontag, an dem Sie die besten Filme zum Spezialpreis von nur 6,50 Euro genießen können. Ab März wird aus dem Kinomontag der Kinodienstag.

Club-Mitglieder erhalten mit Gutschein jeden Dienstag Kinotickets zum ermäßigten Preis von nur 6,50 Euro je Tickets. Exklusiv in allen Cineplexx- und Constantin-Film-Kinos in der Steiermark und in Kärnten.

Wie es funktioniert? Einfach nachfolgenden Gutschein herunterladen und gemeinsam mit ihrer Club-Karte an der Kinokasse vorweisen.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten ab März jeden Dienstag Kinotickets zum ermäßigten Preis von nur 6,50 Euro* je Ticket.

Gutschein-Code: dieser wechselt wöchentlich und kann unter nachfolgendem Link heruntergeladen und selbst gedruckt oder vor Ort an der Kinokassa vorgezeigt werden.

Aktionszeitraum bis 31.12.2023, Ausnahme: wenn Dienstag ein Feiertag ist. Pro Club-Karte max. 2 ermäßigte Tickets erhältlich.

Gültig in folgenden Kinos: Cineplexx Graz, Annenhof Kino, Geidorf Kunstkino, Cineplexx Leoben, Cineplexx Villach, Stadtkino Villach, Cineplexx Spittal

*Gültig für eine auf cineplexx.at ausgewiesene reguläre Vorstellung in den angeführten Cineplexx und Constantin Film Kinos in der Steiermark und in Kärnten. Für Filme mit Überlänge, Digital Cinema 3D, Cinegold Sitzplatzkategorien, Premium, Dolby Atmos, IMAX und MX4D wird ein Zuschlag verrechnet. Gilt nicht für Sondervorstellungen. Kein Onlinekauf und keine Barablöse mit diesem Gutschein möglich.

Zu den aktuellen CoVid19-Sicherheitsvorgaben für einen angenehmen und sicheren Kinobesuch gelangen Sie hier.

Weitere Infos unter www.cineplexx.at oder an der Kinokassa!