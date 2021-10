Ermäßigung Ermäßigt ins Kino: Der Kleine Zeitung Kinomontag - Tickets um 6 Euro!

Vorteilsclub-Mitglieder können montags um nur 6 Euro ins Kino (reguläre Filmvorstellungen). Aktion gültig in allen angeführten Cineplexx Kinos in der Steiermark und in Kärnten, bis 31.12.2021.