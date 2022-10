Rio Bar

Für das Theater Wolkenflug in Klagenfurt bringen Martina Gredler und Mateja Meded den Roman „Rio Bar“ auf die Bühne. Martina Gredler adaptiert und inszeniert für das Theater Wolkenflug Ivana Sajkos Roman „Rio Bar“: Eine Frau sitzt in einer Bar und trinkt, um zu vergessen. Sie berichtet vom Krieg und von ihrer Hochzeit in jener Nacht, in der er begann. Aus der ungewöhnlichen Perspektive einer Frau, die nichts mehr zu verlieren hat, denkt Sajko über die Einsamkeit, die Heimatlosigkeit und über die Unmöglichkeit der Liebe nach. Martina Gredler legt die Bühnenfassung als Monolog für eine Schauspielerin an.

"Rio Bar"

19. Oktober bis 5. November 2022

Ka1 - Kardinalplatz 1, Klagenfurt



