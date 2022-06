Malina

Mit „Malina“ nach dem Roman von Ingeborg Bachmann (Dramatisierung: Ute Liepold) erschließt Theater Wolkenflug neue literarische Horizonte

Regisseurin Ute Liepold bringt einen Klassiker der österreichischen und deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts auf die Bühne: Der Roman „Malina“ von Ingeborg Bachmann oszilliert zwischen imaginärer Autobiografie und exemplarischem Frauenleben. Die Suche nach dem weiblichen Selbst der in Klagenfurt geborenen und aufgewachsenen Autorin ist immer auch eine Suche nach dem Austausch mit dem Anderen und eine Dekonstruktion der Vorstellungen von Identitäten. Bachmanns herausfordernder Roman ist gleichermaßen verstörend wie wegweisend – und wird in Klagenfurt am Vortag der Ingeborg-Bachmann-Preisverleihung 2022 (Premiere am 25. Juni) zur Aufführung gebracht. In den Rollen: Birgit Fuchs, Magda Kropiunig und Grischka Voss.

