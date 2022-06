Wienerin

Seit über 30 Jahren ist die WIENERIN das Magazin für selbstbewusste, moderne Frauen mit Persönlichkeit! Jeden Monat überzeugt die Nummer 1 der österreichischen Monatsmagazine für Frauen mit anspruchsvollen Geschichten und unterscheidet sich durch einen intelligenten, aber auch unterhaltsamen Zugang. Dabei ist sie immer am Puls der Zeit, objektiv und hinterfragend in der Berichterstattung. Denn so facettenreich, spannend, weltoffen und echt wie das Leben ihrer LeserInnen, ist auch die WIENERIN.

Neben aktuellen Berichten aus den Bereichen Politik, Society, Medien und Kultur und spannenden Reportagen zu den Themen Psychologie, Job & Geld, Partnerschaft und Reise sind die neuesten Trends aus Beauty, Mode, Lifestyle und Wellness wichtiger Bestandteil jeder WIENERIN.

DIVA

Österreichs Magazin für Mode, Schönheit und Luxus filtert neun Mal jährlich aktuelle Trends, Produkte und Dienstleistungen für eine Leserschaft, deren Liebe zum Außergewöhnlichen, Hervorragenden und künstlerisch Verfeinerten sich in einem ganz individuellen Lifestyle widerspiegelt. International renommierte Fotografen, prominente Autoren sowie anerkannte Experten der Kunst- und Modeszene ergänzen in jeder Ausgabe die Arbeit unserer Redaktion. Die DIVA konnte während ihres Bestehens das Vertrauen der internationalen Fashionszene sowie hohes Ansehen bei Agenturen im In- und Ausland erwerben und sich so erfolgreich als kompetentes Magazin für Lebensstil im Topsegment etablieren.





Ermäßigung

Vorteilsclub-Mitglieder zahlen für das Jahresabo der Wienerin (12 Ausgaben) - inkl. 6x DIVA & 4x DIVA Wohnen - nur 26 statt 52 Euro.

Bestellungen unter 01 51414 800 oder abo@wienerin.at

Bitte geben Sie bei der Bestellung Ihre Kundennummer an.

Das Angebot gilt nur für den Abschluss eines neuen Jahresabos; auf ein bereits bestehendes wird die Ermäßigung nicht angerechnet.

Tipp: Das Verschenken eines ermäßigten Abos ist natürlich ebenso möglich.