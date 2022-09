Top Comedy im Kärntner Herbst

Hochklassige Auftritte erwarten die Besucher:innen des Kleines Zeitung Kabarettherbsts, der von Anfang Oktober bis Ende Dezember über die Bühne geht. Und das kärntenweit. Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung lachen dabei wie gewohnt zum ermäßigten Preis.

Gery Seidl „Hochtief“

In jedem von uns steckt ein tapferer kleiner Don Quijote, der mit dem Rasierbecken am Kopf mutig die Alltagsarena betritt. Nur sind unsere Windmühlen längst digitalisiert, sprechen mit uns in 0 und 1. Doch Hoch und Tief ist immer nur der Blickwinkel, denn bei allem Laufen zählen am Ende des Lebens nur die Momente, in denen wir glücklich sind

Thomas Stipsits „Stinazer Delikatessen“

Als Stipsits mit dem Kabarett begann, hatte er noch keinen Führerschein. Mittlerweile hat er Frau, Kind und Bausparvertrag. Um dieses Triple zu feiern, hat er seinen Ranzen voll mit Stinatzer Delikatessen der letzten Programme gepackt.

Viktor Gernot „Schiefliegen“

Schiefliegen ist zutiefst menschlich. Entweder als Schlafstellung, oder als fehlerhafte Einschätzung eines Sachverhalts. Wenn man erkannt hat, dass man in einer Angelegenheit schief gelegen ist, kann man daraus lernen und sich gegebenenfalls für seine Fehleinschätzung entschuldigen.

Maschek „Das war 2022“

Alle Jahre wieder, frech und unverblümt, blicken Maschek auf das Jahr zurück, drehen wie immer den Wichtigen des Landes den Ton ab und reden selbst drüber.

Petutschnig Hons „Ich will ein Rind von dir“

Schlagfertig wie Bud Spencer und kuschelweich wie ein Golden Retriever serviert der Kärntner Kultbauer seine Pointen am Silbertablett. Nun reitet der Bauer aus Leidenschaft durch die Täler Österreichs und versprüht seinen stallduft-durchtränkten Charme.

Club-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung für max. 2 Karten für die Vorstellung des Kabarettherbst. Limitiertes Kontingent!

(Ermäßigung buchbar ab Montag, 26.9.2022)

Karten erhältlich in allen Kleine-Zeitung-Büros, unter Tel. (0316) 871 871 11 oder unter shop.kleinezeitung.at/tickets (zzgl. Gebühren).

Weitere Infos zum Kabarettherbst unter kabarettfruehling.at

Das Programm

Gery Seidl „Hochtief“

8. Oktober: Stadtsaal Spittal

9. Oktober: Uni Klagenfurt

Thomas Stipsits „Stinazer Delikatessen“

24. November: Konzerthaus Klagenfurt

Viktor Gernot „Schiefliegen“

17. Dezember: Messe Arena Klagenfurt

Maschek „Jahresrückblick - Das war 2022“

29. Dezember: Konzerthaus Klagenfurt

Petutschnig Hons „Ich will ein Rind von dir!“

30. Dezember, Konzerthaus Klagenfurt

Vorschau 2023



Omar Sarsam „Sonderklasse“

2. Februar: Konzerthaus Klagenfurt

Marco Pogo „Gschichtldrucker“

10. Februar: Konzerthaus Klagenfurt

Alex Kristan „50 Shades of Schmäh“

2. März: KUSS Wolfsberg

3. März: Messe Arena Klagenfurt