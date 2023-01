Top Comedy im Kärntner Frühling

Das Line-up weckt Vorfreude: Zum Auftakt am 2. Februar bringt Omar Sarsam den Beweis seiner „Sonderklasse“, gefolgt von „Gschichtldrucker“ und Turbobier-Frontman Marco Pogo. Alex Kristan weiß aus eigener Erfahrung zu berichten, was es heißt 50 zu sein. Mit seinem Programm „50 Shades Of Schmäh“ kämpft der Best Ager gegen das Blei in den Beinen und das Silber in seinen Haaren.

Unter dem Motto „Hold The Line“ erzählt Stand-up-Comedian Gernot Kulis von seinen besten Ö3-Callboy-Anrufen und gibt Insider-Storys zum Besten. Dass sich etwas „Zusammenbraut“, davon weiß der beliebteste Piefke der Nation, Dirk Stermann, in seinem ersten Solo-Programm zu berichten. Und Angelika Nidetzky wird ganz euphorisch, weil sie einen Brautstrauß gefangen hat, was bei der „Engelhaften“ die Hoffnung nährt, dass „Der schönste Tag“ noch kommen wird.

2023 meldet sich ein ganz Großer auf der Kabarettbühne zurück: Josef Hader. In „Hader On Ice“ führt das Universalgenie sich selbst und das Publikum aufs Glatteis. Rudi Dolezal erzählt in „My Friend Freddie“ von seiner speziellen Verbindung zu Freddie Mercury. Und um andere zu verstehen und besser zu wirken, empfiehlt sich ein Abend mit Stefan Verra und „Körpersprache gendert nicht“. Den glanzvollen Schlusspunkt im Kabarettfrühling setzen Pizzera & Jaus mit ihrer brandneuen Show Comedian Rhapsody.

Club-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung für max. 2 Karten für die Vorstellungen des Kabarettfrühlings. Limitiertes Kontingent!

Das Programm



Omar Sarsam „Sonderklasse“

2. Februar, 20 Uhr, Konzerthaus Klagenfurt



Marco Pogo „Gschichtldrucker“

10. Februar, 20 Uhr, Konzerthaus Klagenfurt



Alex Kristan „50 Shades of Schmäh“

2. März, 20 Uhr, KUSS Wolfsberg



Gernot Kulis "20 Jahre Best of Ö3 Callboy"

25. März, 20 Uhr, Stadtsaal Spittal



Dirk Stermann "Zusammenbraut"

15. April, 20 Uhr, Konzerthaus Klagenfurt



Angelika Niedetzky "Der schönste Tag"

22. April, 20 Uhr, Konzerthaus Klagenfurt



Josef Hader "Hader on Ice"

27. April, 20 Uhr, Congress Center Villach



Rudi Dolezal "My Friend Freddie"

29. April, 20 Uhr, Konzerthaus Klagenfurt



Stefan Verra "Körpersprache GENDERT nicht"

25. Mai, 20 Uhr, Konzerthaus Klagenfurt



Pizzera & Jaus "Comedian Rhapsody"

3. Juni, 20 Uhr, Neuer Platz Klagenfurt