Vorteilsclub-Mitglieder erhalten eine 30% Ticketermäßigung für die Austro-Pop-Show "I am from Austria" am 4.3.2021 in der Helmut-List-Halle.

© COFO

I am from Austria - Europas größte Austro-Pop-Show

Seit ihrem ersten Konzert im Dezember 2013 zeigt die Revue-Show „I am from Austria", dass die Liebe zum Austro-Pop ungebrochen ist: Die Musiker feiern einen Erfolg nach dem anderen und begeistern ihr Publikum. Das Konzert im weltberühmten, ausverkauften Circus Krone München wurde sogar aufgezeichnet und ist auf CD und DVD erschienen. Zusätzlich erfreut die Show die Fans in Oberösterreich aber auch live: Am Donnerstag, den.3.2021 ist „I am from Austria“ in der Helmut-List-Halle in Graz zu Gast!

Wenn jubelnde Zuschauer von den Sitzen aufspringen und STS’ „Fürstenfeld“ mitsingen, bei Ambros’ „Skifoan“ die Arme in den Himmel recken oder bei Fendrichs „Macho Macho“ jede Zeile auswendig kennen, dann sind sie wohl gerade in einem der ausverkauften Konzerte von „I am from Austria“, der größten Austro-Pop-Show Europas.

Bei diesem mitreißenden Konzert feiert der österreichische Pop sein fulminantes Comeback: Als eine große Party mit einer „Überdosis G’fühl“, das dank aufwändigster Technik auch in der letzten Reihe noch zu spüren ist. Mit viel Humor, Spielfreude und Authentizität zünden die Musiker von „I am from Austria“ ein Hitfeuerwerk auf der Bühne, das 50 Jahre lang international Geschichte geschrieben hat und einmal mehr zeigt, welche brillanten Songschreiber und Künstler der Austro-Pop in all den Jahren hervorgebracht hat. „Da bin i her, da ghör i hin! – I am from Austria!“