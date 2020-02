Facebook

Neben über 200 Neuwagenmodellen wird dem Besucher ein spannendes Rahmenprogramm, wie ein Tourenwagen-Rennsimulator auf Basis eines Mercedes SLK 340 geboten. ©

PS-starke Highlights auf der AutoEmotion

Nicht mehr lange und die Messe Graz verwandelt sich wieder zur PSstärksten Garage des Landes. Denn von 13. bis 15. März öffnet hier die AutoEmotion die Tore zur größten Neuwagenmesse Südösterreichs. Wieder dabei sind wie schon in den letzten beiden Jahren die Fahrzeugklassen der Motorräder und der so genannten ATV (All Terrain Vehicles). Insbesondere die MotorBike wurde deutlich vergrößert und mit Ducati, Triumph und Honda dürfen wir gegenüber dem Vorjahr gleich drei neue Motorradmarken ankündigen.



Auch bei den Automobilen wird ein Schaulaufen der neuesten Technologien erwartet. Zahlreiche Fahrzeuge mit E-Antrieb können nicht nur bei den 35 Markenausstellern im Static-Display betrachtet, sondern am E-Mobility-Parcours auch gleich selbst getestet werden.



Dazu kommen zahlreiche aufregende Attraktionen für Jung und Alt wie der Tourenwagen-Rennsimulator bei der Hauptbühne, aber auch Oldtimer-Busse und -LKW sowie eine Kart-Rennstrecke des ÖAMTC im Freigelände.



Weiters gibt es noch jede Menge gastronomisches Angebot vom legendären Grillhendl im Biergarten bis hin zum Streetfood-Trailer.

MEIN V%RTEIL: Vorteilsclub-Mitglieder zahlen nur 5 statt 7 Euro Eintritt für die AutoEmotion 2020. Drucken Sie den nachstehenden Gutschein aus (auch am 02.03. in Ihrer Kleinen Zeitung zum Ausschneiden), tragen Sie Ihre Kundennummer ein und nehmen Sie den Vorteil in Anspruch.