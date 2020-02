Facebook

Bei der Häuslbauermesse dreht sich alles um die Themen "Bauen", "Renovieren" und "Finanzieren". ©

Die große Welt des Bauens und Wohnens

Ein altes Sprichtwort besagt: Ein Mann muss einen Baum pflanzen, ein Haus bauen und ein Kind zeugen. Nun, nicht bei allem davon kann die Häuslbauermesse in Klagenfurt, die von 28. Februar bis 1. März auf dem Areal der Kärntner Messen stattfindet, behilflich sein. Aber zumindest bei so einigem. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem brandaktuellen Thema „Sparsames Heizen und Kühlen“. Insgesamt warten sage und schreibe 420 Aussteller auf die Besucher. Wie Vorteilsclub-Mitglieder am Kleine Zeitung-Tag einen ermäßigten Eintritt erhalten, erfahren Sie in der nachstehenden Infobox.

Weitere Infomarionen unter www.kaerntnermessen.at

MEIN V%RTEIL: Vorteilsclub-Mitglieder zahlen am Sonntag, 1. März 2020 nur 5 statt 9 Euro Eintritt für die Häuslbauermesse Klagenfurt. Drucken Sie den nachstehenden Gutschein aus (auch am 24.2. in Ihrer Kleinen Zeitung zum Ausschneiden), tragen Sie Ihre Kundennummer ein und nehmen Sie den Vorteil in Anspruch.