©

Salongespräch für grüne Daumen

Er hat den Biogarten salonfähig gemacht und der Natur im Garten auf die Sprünge geholfen: Vor 20 Jahren schrieb Karl Ploberger sein erstes Buch „Der Garten für intelligente Faule“, das schlagartig zum Bestseller wurde. Bald darauf erfreute er die Leserschaft der Kleinen Zeitung mit seinen Beiträgen. Nun hat er seinen Erfahrungsschatz in ein Jubiläumsbuch gepackt. In 20 Kapiteln erzählt er von Neu- und Umgestaltungen in seinem Naturparadies, gesteht Irrtümer ein und verrät weise Erkenntnisse. Karl Ploberger spricht am 9. März im Styria Media Center mit Helena Wallner über sein neues Buch „Genau so geht BioGarten!“. Es gibt auch die beliebte Fragerunde, bevor der Bestsellerautor sein neues Werk signiert.