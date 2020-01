Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Wanderungen sorgen für unvergessliche Momente bei den Teilnehmern. ©

Faszinierende Wanderungen

Ziemlich genau einen Monat ist es her, da ging die „Wörthersee Extrem“-Wanderung rund um Österreichs schönsten See über die Bühne. Die Tickets waren in Windeseile ausverkauft. Doch keine Sorge, auch in diesem Jahr werden noch einige faszinierende und unvergessliche Wanderungen rund um den Wörthersee organisiert, bei denen Sie live dabei sein können: Egal ob eine magische Sonnwendwanderung durch eine der kürzesten Nächte des Jahres, eine genussvolle Herbstwanderung am Nationalfeiertag oder der nächsten „Wörthersee Extrem“- Wanderung im Jänner – mit dem Vorteilsclub der Kleinen Zeitung sind Sie bei den einmaligen Wanderevents der Region Wörthersee zum Sonderpreis mit dabei. Dabei liegt es an Ihnen, ob Sie es sportlicher (wie etwa mit dem 62 Kilometer langen Wörthersee- Rundwanderweg) oder gemütlicher (wie etwa mit der 13 Kilometer langen Genusswanderung im Oktober) angehen wollen. Für jeden Geschmack ist das Richtige dabei.

Was die Wörthersee Wanderevents aber wirklich einzigartig macht, sind die Erlebnisstationen. Es sind diese unvergesslichen Momente, welche den ganz besonderen Reiz ausmachen. Wann wo welche Wanderung stattfindet und wie Sie zum ermäßigten Preis dabeisein können, erfahren Sie in der nachstehenden Infobox.