Vorteilsclub-Mitglieder erhalten eine 50 % Ermäßigung auf Tanz-Abos und Probemonat in der Tanzwelt Wankmüller in Klagenfurt.

Gelernt ist gelernt - mit Unterstützung der Tanzwelt Wankmüller eine flotte Sohle aufs Parket legen. ©

Wankmüller macht Sie fit für die Tanzfläche

Die Tanzwelt Wankmüller, die größte und modernste Tanzschule in Kärnten bietet auf mehr als 600 Quadratmetern alles, was das Tänzerherz höher schlagen lässt. Es stehen mehr als 60 Kursstunden pro Woche in den unterschiedlichsten Stufen zur Auswahl. Discofox, Salsa, Boogie, Tango Argentino und Slowfox gehören genauso zum Angebot wie auch Zumba und Linedance im Solotanzbereich. Ab März wird auch ein einzigartiges, neues Bewegungskonzept für die Generation „Best Age“ angeboten.

www.wankmueller.at