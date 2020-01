Facebook

Schlagerstar Melissa Naschenweng tritt beim "Weinberg Open Air" auf. ©

Open-Air in Weinberg

Die zwölfte Auflage des Weinberger Oldtimer,- USCar,- Biker,- und Sportwagentreffen, das traditionell am Pfingstmontag über die Bühne geht, bis zu 5000 Besuchern aus sieben Nationen anlockt, startet heuer erstmals bereits am Samstag. Schlagerstar Melissa Naschenweng wird beim „Weinberg Open Air“ am 30. Mai 2020 auf dem Sportplatz Weinberg auftreten. Neben Melissa Naschenweng sind auch noch zwei weitere Bands am Start: "Stranger in the Family" und "2KW" (Beginn um 18 Uhr).