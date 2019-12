Facebook

© William Minke

Birgit Minichmayr & Chris Hopkins - Bernd Lotzky Piano Duo

Im New York der 20er- und 30er Jahre war Dorothy Parker eine Berühmtheit. Ihre Gedichte und Kurzprosa zählten zu den bedeutendsten ihrer Zeit und die "New Yorker Geschichten" der engagierten Feministin haben bis heute nichts von ihrer brillanten Scharfzüngigkeit verloren: Was gibt das Tagebuch einer New Yorker Lady preis? Wie kann man sich in der Ehe vornehm miteinander zu Tode langweilen?

Dorothy Parker glänzt in jeder ihrer "New Yorker Geschichten", sympathisch, sarkastisch, sprachgewandt. Eine Rolle, wie geschaffen für Burgtheater-Ikone Birgit Minichmayr. Die gebürtige Oberösterreicherin arbeitet als freischaffende Schauspielerin u.a. am Wiener Burgtheater, bei den Salzburger Festspielen, am Münchner Residenztheater, am Berliner Volkstheater und am Hamburger Schauspielhaus und steht immer wieder auch vor der Kamera für TV und Film. Minichmayr gibt diese Texte am 18. Jänner um 20 Uhr im Kulturzentrum Leibnitz zum Besten. Chris Hopkins und Bernd Lhotzky spielen passend dazu amerikanische Songs.