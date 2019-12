Vorteilsclub-Mitglieder erhalten eine 30% Kartenermäßigung für "Magic Shadows" in der Helmut-List-Halle am 20. Jänner 2020.

"Magic Shadows" das faszinierende Bühnenspektakel © Catapult Entertainment

MAGIC SHADOWS - Eine getanzte Reise in das Land der Schatten: Die Show-Sensation kommt nach Graz!

Das amerikanische Bühnen-Spektakel "Magic Shadows" von Choreograf Adam Battelstein, der ehemalige Kopf, Creative Director und Master Dancer der ebenfalls weltweit erfolgreichen Produktion "Shadowland", geht mit seinen Spitzen-Akrobaten und verblüffenden Schattenspielen im kommenden Jahr wieder auf Tournee!

Mit über 900 Auftritten in Europa konnte das Tanztheater "Catapult" bereits Hunderttausende Zuschauer begeistern. Auch die Jury der amerikanischen Talentshow "America's Got Talent" war fasziniert und ließ das Ensemble ins Finale einziehen. Am 29. Jänner 2020 gastiert die Show in der Helmut-List-Halle in Graz.

Was erwartet Sie bei "Magic Shadows"?

Im Mittelpunkt steht der menschliche Körper und seine Fähigkeit, sich zu verwandeln. Um die scheinbar unmöglichen Schattensilhouetten und -bilder zu erschaffen, benötigen die neun herausragenden Tänzer nicht mehr als Scheinwerfer und Leinwände. Die Körper der Akrobaten strecken und verknäulen sich, formieren Landschaften, bauen sich zu Gebäuden auf und lassen Fabelwesen auferstehen - dabei bleiben ihre Gesichter und Körper immer völllig schwarz und dennoch spürt der Zuschauer jede Emotion.