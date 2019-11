Facebook

Historienmusical "Stille Nacht" © KK

In dieser musikalischen Erzählung, teils im Musical-, teils im Volksliedcharakter, wird die Entstehungs- und Verbreitungsgeschichte des wohl berühmtesten Weihnachtsliedes der Welt, „Stille Nacht“, dramatisch dargestellt. Solisten, Mädchenterzett und Chor singen und spielen zu Musik aus dem Hintergrund und werden von einer fantastischen Lichtinszenierung begleitet.

Vor 200 Jahren, nämlich am 24. Dezember 1818, wurde das Lied „Stille Nacht, Heilige Nacht“ zum ersten Mal in der Pfarrkirche St. Nicola in Oberndorf bei Salzburg gesungen. Von da an breitete sich dieses Lied wie ein Flächenbrand über alle Kontinente aus und wurde bis heute in über 300 Sprachen und Dialekte übersetzt. Diesem Phänomen auf der Spur, schufen der Autor Hans Müller und der Komponist Georg Stampfer eine spannend erzählte dramatische Geschichte in einer Galerie von Bildern, die in einem Rückblick die Entstehung, Wirkung und Verbreitung dieses Liedes zeigt.Die Uraufführung erlebte dieses Musical am 17. Dezember 2017 im ausverkauften Maria Saaler Dom.