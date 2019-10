Vorteilsclub-Mitglieder erhalten mit Gutschein eine 2für1-Kartenermäßigung beim KSV 1919-Heimspiel gegen GAK 1902 am 20. Oktober in Kapfenberg.

2für1-Karten bei einem KSV-Heimspiel! © KSV1919

Derbyluft schnuppern

Die Trauben hängen in diesem Jahr für die Kicker des KSV 1919 noch sehr hoch und die Mannschaft kämpft verbissen um ihre Form. Besser in die zweite Liga ist Aufsteiger GAK 1902 gestartet. Dessen Mannen haben sich aktuell einen soliden Mittelfeldplatz erspielt. Am 20. Oktober treffen beide Teams im „kleinen“ steirischen Derby im Franz-Fekete-Stadion in Kapfenberg aufeinander. Das lässt eine heiße Partie erwarten – und Sie können zum Vorteilspreis live dabei sein.

Für Vorteilsclub-Mitglieder gibt es für diese Partie nämlich mit dem untenstehenden Gutschein eine 2für1-Ermäßigung für Sitzplatzkarten auf der Haupttribüne.