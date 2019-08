Vorteilsclub-Mitglieder erhalten eine 30% Kartenermäßigung für die „Magic Entertainment Tour“ von Christoph Kulmer in der Steiermark und Kärnten.

Auf keinen Fall versäumen: Christoph Kulmers Entertainment voller Esprit und Überraschungen © (c) Fischer Wolfgang

Magie plus Tanz und Musik

Einen wahrlich unvergesslichen Abend, der durch bleibende Eindrücke verzaubert, so versteht es nur einer – Christoph Kulmer! In einer völlig neuen Bühnenshow voller innovativer Zauberkunst verführt Christoph Kulmer gekonnt sein Publikum.

Musikalisch unterstützt wird er durch die mittlerweile weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Kärntner 4-Mann-Band „Blowing Doozy“. „Magic Moments“ verleihen der exklusiven Show zwölf Tänzerinnen der Tanzfabrik des ATG Graz unter der Leitung von Pascal Chanterie.

Auf der Tour, die durch die Steiermark, Kärnten und Oberösterreich führt, werden die Zuschauer mit eindrucksvoller Magie, bebender Musik und packenden Tanzeinlagen im wahrsten Sinne des Wortes verzaubert. Zauberei hautnah und direkt vor ihren Augen in einer zweieinhalbstündigen Show!

MEIN V%RTEIL: 30 % Ermäßigung auf Karten für die „Magic Entertainment Tour“ von Christoph Kulmer für folgende Termine 2019/2020: 8.11., Neumarkt, Thomas-Schroll-Halle

22.11., St. Peter am Ottersbach, Ottersbachhalle

28.11. Liezen, Kulturhaus

5.12., Graz, Stefaniensaal

27.12, Feldbach, Zentrum

2.1., Hartberg, Stadtwerke-Halle

9.1., Wolfsberg, KUSS

16.1., Fürstenfeld, Stadthalle

30.1., Klagenfurt, Messearena

7.2., Judenburg, Veranstaltungszentrum

14.2., Lannach, Steinhalle

28.2., Villach, Congress-Center Achtung: Die ermäßigten Karten sind limitiert. Pro Vorteilsclub-Mitglied ist die Ermäßigung auf max. 2 Karten einlösbar. Karten erhältlich in allen Kleine-Zeitung-Büros, unter Tel. (0316) 871 871 11 oder unter shop.kleinezeitung.at/tickets (zzgl. Gebühren).

Bitte Ihre Vorteilsclub-Nummer vorweisen. Weitere Infos unter: www.christoph-kulmer.com