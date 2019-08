Facebook

Andreas Martin Hofmeir und Benjamin Schmid zeigen am 8. September ihr Können © Wolfgang Lienbacher

Klassik und Kulinarik im Schloss

Musikalische Gustostückerl, vorgetragen von herausragenden Künstlern in barockem Ambiente: So schön kann ein Sonntagvormittag sein!

Mit den Seggauer Schlossmatineen wurde eine Konzertreihe ins Leben gerufen, die auf hohes musikalisches Niveau setzt. Herausragende Künstlerinnen und Künstler, die ansonsten vor allem in den großen Konzerthäusern zu hören sind, kommen für Liveauftritte in die Südsteiermark.

Gespielt werden spannende, grenzübergreifende Werke in kammermusikalischen Besetzungen und auch solistisch. Kurator ist der in Leibnitz lebende Gitarrist Rafael Catala. Die barocken "Fürstenzimmer" und der Weinkeller des Schlosses Seggau bilden den stimmigen Rahmen für die Schlossmatineen. Als kulinarische Begleitung bietet die Küche des Schlosses eine Esskultur, die Herz und Gaumen erfreut.

Der Auftakt der Schlossmatineen findet am 8. September statt. Benjamin Schmid (Violine) und Andreas Martin Hofmeir (Tuba) präsentieren mit "Stradihumpa" Klassiker im neuen Gewand und vier Originalkompositionen.